Austria parempopulistist siseminister sattus Christchurchi tulistaja tõttu Saksa poliitikute turmtule alla

Kickl on tähelepanu keskpunktis, sest Uus-Meremaal Christchurchis 50 inimest maha lasknud austraallane annetas enne oma tegu 1500 eurot Austria Identitaarsele Liikumisele (IBÖ) ning Kicklit süüdistatakse lähedastes suhetes selle liikumisega.

Oma kõnes paremäärmuslaste kongressil „Euroopa kaitsjad” 2016. aastal nimetas Kickl publikut, sealhulgas identitaare, „mõttekaaslasteks”.

Saksa poliitikud reageerisid seoses Christchurchi tulistaja kohta käivate paljastustega murelikult ja tõstatasid küsimuse, kas Kickli läheduse tõttu paremäärmuslikele gruppidele saab edaspidi vahetada julgeolekualaseid andmeid Saksa ja Austria julgeolekuvõimude vahel.

Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) peasekretär Lars Klingbeil ütles Bildile järgmist: „FPÖ ja identitaaride vahelised sidemed, eeskätt Austria siseministri Kickli isikus, on hirmutavad. Ma nõuan et Seehofer (Saksamaa siseminister Horst Seehofer – toim) kontrolliks nüüd kiiresti, kas julgeolekualaste andmete vahetamine Austriaga on nendel asjaoludel edaspidi võimalik.”

„Samal ajal, kui identitaarne liikumine on Saksa põhiseaduskaitse jälgimise all, seisab Austria siseminister Kickl paremäärmuslikule ühendusele ilmselgelt lähedal. Võttes arvesse seost Christchurchi atentaadi toimepanija ja identitaaride vahel, peaks liiduvalitsus kontrollima, kas julgeolekualast informatsiooni saab edaspidi Austria siseministriga jagada. Koostöö härra Kickliga tuleb uurimise alla võtta.”

„Austria siseministri lähedus identitaarse liikumisega, millel on väidetavalt side Christchurchi atentaadi toimepanijaga, on ärevust tekitav. Me peame endalt eriti Saksamaal küsima, milliseid julgeolekualaseid andmeid saab jagada FPÖ siseministriga, kes on kunagi pidanud loenguid selle parempoolse kaadri ees,” ütles Saksamaa valitseva Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) välispoliitikaekspert Elmar Brok Bildile.

Ka Briti konservatiivne poliitik Tom Tugendhat on väljendanud kahtlust Austria julgeolekuvõimude usaldusväärsuse üle. Tugendhat ütles ajakirjale Profil, et on raske vaadata heatahtlikult sellisele organisatsioonile nagu Austria siseministeerium, kui seda juhib FPÖ liige.