Austria parempopulistide sidemed Moskvaga on olnud tihedad ja südamlikud

„Tagesschau” teatel oli see just Strache, kes viis FPÖ pärast 2005. aastal parteijuhiks saamist Vene-sõbralikule kursile. See kulmineerus 2016. aastal viieaastase koostöölepinguga Vene võimuerakonnaga Ühtne Venemaa. Moskvas lepiti kokku „seadusandliku tegevuse kogemuste” vahetamises ning noorte põlvkondade harimises „patriotismi ja töörõõmu” vaimus.

Kohtumise Ibizal korraldanud Gudenus sõlmis sidemeid Venemaaga juba ammu. Oma ametliku eluloo järgi käis ta aastatel 1995-2003 vene keele kursustel Moskva Lomonossovi ülikoolis. Samuti oli ta Venemaaga sidemeid omanud ettevõtte juht.

Poliitiliselt omandas Gudenus Euroopa Liidu suhtes skeptilised ja konservatiivsed vaated, mis viis ta kokku Vene oligarhi Kontantin Malofejeviga, kes nimetab end „õigeusklikuks monarhistiks” ja on Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas tegevuse pärast Ida-Ukrainas.