Austria paremäärmusliku Vabaduspartei eksjuht loobus europarlamendi kohast

Mais koos asekantsleri ametiga parteijuhi koha loovutanud Strache lisas, et otsus ei olnud tingitud poliitilisest arvestusest ega ühestki kokkuleppest. Kolm Vabaduspartei eurosaadikut hakkavad kuuluma euroskeptilisse fraktsiooni Identiteet ja Demokraatia (ID).

Reuters märgib, et skandaali sattunud Strache avalikkusest kõrvaletõmbumine tuleb tema parteile praegu ilmselt kasuks. Eelmisel nädalal teatas Austria prokuratuur, et Strache on seoses videoga uurimise all.

17. mail avaldas Saksamaa meedia videomaterjali, kus näeb ja kuuleb Strachet väidetava Vene investoriga vestlemas. 2017. aasta suvel Ibizal salaja salvestatud videos mainib Strache, et võib parteile antava rahalise toetuse ja meedia mõjutamise eest tasuda riigihangetega. Video avaldamisele järgnes Austria valitsuse lagunemine. Erakorralised valimised toimuvad 29. septembril.