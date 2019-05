Austria paremäärmuslaste juht astus tagasi seoses abipalvega venelastelt: valitsuse saatus küsimärgi all

Otsus tuli vahetult enne seda, kui liidukantsler pidi tegema hommikul avaliku pöördumise seoses reedel ajakirjanduses avaldatud kaadritega, mis seadsid koalitsiooni jätkumise tõsise küsimärgi alla, märgib uudisteagentuur Reuters.

Asekantsler Strache’st ilmus reedel nimelt varjatud kaamera video, millel on kuulda, kuidas ta 2017. aasta suvel lubab eelistada vene oligarhi tulevatel riigihangetel, kui viimane on nõus osutama tema parteile rahalist ja poliitilist abi.

Teadmata, et neid filmitakse, lubavad Strache’ ja tema erakonnakaaslane Johann Gudenus naisele, kes on enda sõnul oligarhi nõbu, et ta võib oodata edu tulusatel riigihangetel, kui ta on nõus ostma mõjuvõimsa Austria ajalehe Kronen Zeitung ja toetama nende seeläbi erakonda.

Vestlus leidis aset Hispaania Ibiza saarel asuvas luksusvillas ja koos tarbiti alkoholi.

Väljaannete Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitungi teatel oli tegu petteoperatsiooniga.

FPÖ juht tunnistas kohtumise toimumist, ent ütles, et ta ei rikkunud kuidagi seadust. „Olin rumal ja vastutustundetu, see oli viga,“ ütles Strache pressikonverentsil, hoides silmnähtavalt tagasi pisaraid, kui ta palus oma naisel ja austerlastel talle andestada. „Olen esitanud kantsler Kurzile tagasiastumispalve.“