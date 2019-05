Austria liidukantsleril Sebastian Kurzil seisab ees umbusaldushääletus

Et Kurzi juhitava Austria Rahvapartei (ÖVP) senine koalitsioonipartner, parempopulistlik Austria Vabaduspartei (FPÖ) ei välista Kurzi vastu hääletamist, on võimalik, et saadakse kokku enamus tema umbusaldamiseks. Veel on ebaselge, kuidas käitub opositsiooniline Austria Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPÖ), vahendab Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Liidukantsleri saab Austrias lihthäälteenamusega tagasi kutsuda. Tegemist oleks esimese korraga riigi ajaloos. 183-kohalises Rahvusnõukogus on ÖVP-l 61, SPÖ-l 52, FPÖ-l 51, erakonnal Neos 10 ja nimekirjal Jetzt 7 kohta. Kaks parlamendiliiget on fraktsioonivälised.

Valitsuskriisi kutsus Austrias esile 2017. aastal Ibizal salvestatud video, mille avaldasid reedel Saksa väljaanded Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitung. Selles kohtus kohtus FPÖ esimees ja endine asekantsler Heinz-Christian Strache väidetava Vene oligarhi sugulasega, kellele pakkus finantstoetuse eest riigihangete lepinguid.