Austria liidukantsler Sebastian Kurz kutsus erakorralistele valimistele

Kurz ütles, et ta ei jõua riigijuhtimises FPÖ-ga pärast videokaadrite ilmsikstulemist ühele meelele. Ta lisas, et koalitsioon sotsiaaldemokraatidega ei oleks võimalik, sest sellises valitsuses ei saaks riik jätkata tööd võlgade ja maksude vähendamisel.

Asekantsler Strache astus tagasi täna hommikul pärast seda, kui ajakirjanduses olid reedel avaldatud videokaadrid, milles Strache lubas eelistada vene oligarhi tulevastel riigihangetel. Vastuteeneks pidi viimane osutama FPÖ-le rahalist ja poliitilist abi.

Videokaadrid filmiti 2017. aasta suvel Ibiza saarel. Strache ei teadnud, et teda filmitakse. Kaadrites lubavad Strache ja tema erakonnakaaslane Johann Gudenus naisele, kes esitleb ennast oligarhi sugulasena, et venelast saadab edu riigihangetel, kui ta ostab Austria ühe suurima väljaande - Kronen Zeitungi.

Väljaannete Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitungi teatel oli tegu petteoperatsiooniga.

FPÖ juht tunnistas kohtumise toimumist, ent ütles, et ta ei rikkunud kuidagi seadust. „Olin rumal ja vastutustundetu, see oli viga,“ ütles Strache pressikonverentsil, hoides silmnähtavalt tagasi pisaraid, kui ta palus oma naisel ja austerlastel talle andestada. „Olen esitanud kantsler Kurzile tagasiastumispalve.“