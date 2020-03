Austria liidukantsler: on vaid aja küsimus, mil ka teistel tuleb agresiivselt levikule reageerida

Austria lõunanaaber Itaalia pani pühapäeval oma jõuka põhjaosa, sh finantspealinna Milano, karantiini, püüdes uue drastilise meetmega kiiresti kasvavat haiguspuhangut ohjeldada, vahendab The Guardian.

Kurz ütles ringhäälinguorganisatsioonile ORF, et olukord Austrias - kus tervishoiuasutused on seni teatanud 104-st kinnitatud koroonaviiruse juhtumist - on kontrolli all ja seni tarvitusele võetud meetmed on end õigustanud, ehkki tõenäoliselt ei ole need viimased sammud, mida tuleb leviku tõkestamiseks astuda.

Austria teatas eelmisel nädalal, et viib kahe nädala jooksul Itaalia piiril läbi kohapealset tervisekontrolli. Valitsusjuht Kurz ütles, et Austria ei välista koolide, lasteaedade ja ülikoolide üleüldist sulgemist või suurte ürituste tühistamist, olles sel teemal ühenduses oma Euroopa kolleegidega.

„Oluline on otsustada, milliseid samme astuda. Otseloomulikult võime koolid sulgeda üheks või kaheks nädalaks ja see on Itaalias hädavajalik. See juhtub ka teistes Euroopa riikides. Otsustav küsimus on, millal seda teha,” sõnas Kurz.

Ta lisas, et dilemma seisneb selles, kuidas ületada nakatumiste haripunkt viisil, mis võib küll halvata tervishoiusüsteemi, aga ei too kaasa liigset majanduslikku kahju.

"Tuleb hoolikalt kaaluda, millal need meetmed vastu võtta, sest majandus ei tule nende venima jäädes omadega toime," lisas Kurz.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.

Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!