Austria kavatseb hakata ühiskonda aprilli keskpaigast järk-järgult avama

Austria on koroonaviiruse levikule reageerinud kiiremini ja piiravamalt. Seetõttu tuleb Austria ka kriisist kiiremini välja, teatas Kurz täna, vahendab Austria ringhääling ORF.

„Aga ainult siis, kui kõik edasi meetmetest kinni peavad,“ lisas Kurz.

Kurzi sõnul kehtivad meetmed esialgu aprilli lõpuni. Endiselt on tähtis sotsiaalseid kontakte vältida ja distantsi hoida. Samuti ei tohiks lihavõtteid tähistada inimestega väljaspoolt oma leibkonda.

„Lihavõttenädal on otsustav,“ ütles Kurz.

Et mingeid võrdlusandmeid ei ole, on keeruline mingit plaani koostada. Sellest hoolimata on Austria valitsusel nüüd eesmärk ühiskonna järkjärguliseks avamiseks, teatas Kurz.

Alates 14. aprillist võidakse lubada avada kuni 400-ruutmeetrise pinnaga poed, alates 1. maist kõik poed, kaubanduskeskused ja juuksurisalongid, aga ainult karmide ohutusmeetmetega nagu maski kandmine ja piiratud arv kliente. Hotelle ja söögikohti ei avata enne mai keskpaika. Avalikke üritusi ei lubata korraldada juuni lõpuni. Reeglid suveks otsustatakse aprilli lõpus.

Koolide eksamid toimuvad erakorralises vormis ja koolid on suletud mai keskpaigani.

Maske tuleb kanda supermarketites ja ühistranspordis. Töökohtades on see tööandja otsustada.

