Austria ja Vene välisministrid demonstreerisid Moskvas spiooniskandaalist hoolimata erakordset teineteisemõistmist

Meeleolu oli demonstratiivselt vaba, kui Lavrov ja Kneissl täna Venemaa välisministeeriumi külalistemaja koosolekusaali sisenesid. Välisministrid vestlesid elavalt, jäid teel koosolekulaua juurde seisma, nearsid ja lobisesid, teatab Die Presse.

Alles siis alustas Lavrov ametlikku osa külalist tervitades. Ta kiitis intensiivseid kontakte Venemaa ja Austria vahel, öeldes, et sealsed ministrid, parlamendiliikmed ja ettevõtlustegelased on Venemaal sagedasid külalised. Lavrov mainis ka uut kodanikuühiskonna platvormi, niinimetatud Sotši Dialoogi, mille Lavrov ja Kneissl pidulikult allkirjastasid. Lavrovi sõnul oli see dialoog Austria poole idee. Kneissli sõnul viib uus platvorm, mille sisu on veel väga ähmane, kahepoolsed suhted uuele tasemele.

Kneissl saabus Moskvasse juba eile pärastlõunal ja külastas kirjanik Mihhail Bulgakovi kunagist korterit. Seal elav kass Peemot (tegelane Bulgakovi romaanist „Meister ja Margarita”) sai Kneisslilt Austria maiuse, mida ta aga pealtnägijate sõnul ainult nuusutas.

Täna saatis Kneissl signaali vene kultuuri väärtustamise kohta oma riietusega: tema õlgadel oli venepärane lilleline narmastega rätik.