Austria ei saa liitlastelt enam väidetavalt mingeid luureandmeid, sest kardetakse nende jõudmist otse Venemaale

Lauri Laugen toimetaja RUS 16

Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

Ajaleht New York Times kirjutas varem sel kuul, et äsja skandaali tõttu valitsusest lahkunud paremäärmusliku Vabaduspartei (FPÖ) tõttu on Austriast saanud rahvusvahelistes luureringkondades paariariik, kellele liitlased enam andmeid ei jaga, sest kardetakse, et need liiguvad otse Venemaale.