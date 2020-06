Austria avaldas plaani Hitleri sünnikodu „neutraliseerimiseks”

Selle üle, mida hoonega Braunau am Innis, kus Hitler 1889. aasta aprillis sündis ja esimesed elukuud veetis, teha, on vaieldud aastakümneid, vahendab Deutsche Welle.

„Diktaatori ja massimõrvari sünnimajast avatakse uus peatükk tuleviku jaoks,” ütles Austria siseminister Karl Nehammer pressikonverentsil. „See on kõige sobivam kasutus. Miks? Politsei on põhiõiguste ja vabaduste kaitsja.”

Arhitektuurivõistluse hoone ümberkujundamiseks võitis 11 osavõtnu hulgas Austria ettevõte Marte.Marte. oma lihtsa ja moodsa tööga. Hoonet päris maha ei lammutata, vaid antakse sellele uus nägu.

Austria valitsus loodab hoone renoveerimisprojekti valmis saada 2023. aasta alguseks. See läheb maksma umbes viis miljonit eurot.

Sellele, et kollane maja Braunau am Innis oli Hitleri sünnikodu, ei viita praegu miski. Ei ole mingeid mälestustahvleid peale kivi maja ees, millesse on raiutud „Ei iial enam fašismi”. Hitlerit aga nimepidi ei mainita.

Austria siseministeeriumi ametnik Hermann Feiner märkis, et see kivi viiakse muuseumi ning hoone kujunduse mõte on muuta see poliitiliselt neutraalseks ja peletada eemale neonatse.

„Kogu selle koha neutraliseerimine oli lõpuks kogu selle tulemuse keskmes,” ütles Feiner.

Kuigi Hitler elas hoones väga lühikest aega, külastavad natsimeelsed kogu maailmast seda kohta endiselt.

Pärast Teist maailmasõda on majas olnud raamatukogu, hooldekodu ja tehnikakool.

2017. aastal võõrandas Austria valitsus maja selle eraomanikult, kutsudes esile pika kohtuvaidluse hüvitise üle, mis lõppes eelmisel aastal.

Austria valitsus kaalus hoone jaoks mitmeid kasutusotstarbeid, sealhulgas ka lammutamist, aga sellele olid vastu ajaloolased.