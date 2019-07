Austraallasi raputas haruldaselt pika kestvusega ja tugev maavärin

"Meil oli just maavärin Broomes ja kogu hoone rappus... see kestis ikka väga pikalt," säutsus üks kohalik elanik oma Twitteri kontol, lisades, et ta kogeb midagi taolist oma elus esimest korda. "Üsna uskumatu."

Võimude teatel ei ole neil ühtegi teadet vigastustest või suuremast kahjust.

Austraalia seismoloog Phil Cummins ütles telekanalile ABC, et taoline maavärin on piirkonnas väga ebatavaline. "Üsna haruldane..." tõdes ta. "Taolist sündmust võib kogeda umbes iga 20 aasta tagant."