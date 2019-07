Austraalias varastasid neli last auto ja sõitsid sellega tuhande kilomeetri kaugusele

14-aastane poiss, kaks 13-aastast poissi ja kümneaastane tüdruk alustasid oma teekonda laupäeval Queenslandi osariigi rannikulinnast Rockhamptonist, kui võtsid sularaha ja pakkisid kalaõnged neist ühe perekonnale kuuluvasse sõidukisse, teatas politsei, vahendab AFP.

Üks lastest jättis maha kirja, milles oli juttu nende plaanidest.

Queenslandi politsei teatas, et autot nähti pühapäeva varastel tundidel Banana linnakeses, kus lapsed väidetavalt varastasid bensiini ja liikusid siis edasi lõuna poole.

Auto leiti pühapäeval õhtul Uus-Lõuna-Walesist Graftoni lähedalt, mis asub Rockhamptonist 11 sõidutunni kaugusel.

Uus-Lõuna-Walesi politsei pidi autosse sisse murdma, sest lapsed keeldusid välja tulemast.

Pole selge, kes lastest oli rooli taga, aga ilmselt juhtisid nad vahetustega.

Politsei uurib mitmeid väidetavaid kuritegusid, mis teel toime pandi.

Pole selge, mis pani lapsi seda teekonda ette võtma, aga on teada, et üks poistest on algselt Graftonist pärit.