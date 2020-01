Austraalias põgenevad tuhanded turistid võsapõlengute ohutsoonist

Alates septembrist on Austraalia võsapõlengute kriis tapnud 18 inimest ja hävitanud üle 1200 majapidamise. Pärast sellenädalasi põlenguid Victoria ja Uus-Lõuna-Walesi osariikides on vähemalt 17 inimest kadunud, vahendab BBC News.

Kõige värskemaid evakueerimisi Uus-Lõuna-Walesi lõunarannikult on nimetatud inimeste kõigi aegade suurimaks ümberpaigutamiseks regioonis.

Täna ummistasid Sydneysse ja Canberrasse viivaid maanteed pikad autode rivid. Paljud neist kuulusid kiiresti puhkuse katkestanud inimestele.

Kohalik meedia teatas tunnipikkustest kütusejärjekordadest Batemans Bays.

Paljud teed on põlengute ja muude ohtude, näiteks ebastabiilsete või murdund puude tõttu suletud.

Kuigi tingimused on veidi paranenud, kardetakse, et laupäeval on elud ja vara taas ohus.

„Kui te puhkate... peate te lahkuma enne seda laupäeva,” teatas Uus-Lõuna-Walesi maapiirkondade tuletõrjeteenistus, viidates 260-kilomeetrisele rannikulõigule.

Tourist Leave Zone – South Coast Bush Fires



Dangerous conditions for holiday makers on the South Coast of NSW this weekend



With the widespread power and communications outages across the South Coast please share this information to as many affected people as possible. #nswrfs pic.twitter.com/JvbwrpC1fe