Austraalias loobuti lootustandvast koroonavaktsiinist, sest see muutis katsealused HIV valepositiivseteks

Austraalia riik oli varem juba kokku leppinud, et ostab 51 miljonit doosi kohaliku firma CSL ja Queenslandi ülikooli arendatud vaktsiini, vahendab BBC News.

Valitsus teatas, et see lünk tuleb nüüd täita teiste vaktsiinidega.

CSL ja Queenslandi ülikool rõhutasid, et HIV positiivsed testitulemused olid valed – katsetustest osavõtnute tervis ohus ei olnud.

Vaktsiin oli katsetuste esimeses faasis ja oli antikehade tekitamisel efektiivne.

Mõnedel patsientidel tekitas see aga ka HIV antikehi, mis tähendab, et proovide analüüsi tulemused näitasid, nagu oleks need inimesed HIV positiivsed. Edasine testimine näitas, et mingit HIV-d ei olnud.

CSL ja Queenslandi ülikool teatasid, et selle vea parandamine võtaks umbes aasta, mistõttu otsustati katsetustest loobuda.

„See tõenäoliselt töötas. Aga me teadsime, et me ei taha, et meil oleks mingeid usaldusküsimusi ja see valepositiivne test võis tekitada segadust ja usalduse puudust,” ütles Austraalia tervishoiuministeeriumi esindaja Brendan Murphy.

Vaktsiini väljatöötamise üks juhte Paul Young nimetas otsust muserdavaks, sest vastu taevast lendas 11 kuud pingelist tööd.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!