Austraalias hukkusid ilmselt põlema süüdatud autos endine ragbimängija ja tema kolm väikest last

Teadete kohaselt karjus naine pärast põlevana autost välja hüppamist, et mees valas ta bensiiniga üle, vahendab BBC News.

„Uurimine on väga varajases järgus, aga sõiduk oli politsei saabudes täielikult leekides,” ütles detektiivinspektor Mark Thompson.

Parameedikud teatasid, et andsid abi ka juhuslikule möödujale, kes oli ilmselt andnud oma parima, püüdes autos olnuid aidata, ja sai näost põletada.

Thompson kinnitas, et autos olnud elasid samas Camp Hilli piirkonnas Brisbane’i idaosas. Politsei sai esimese teate kohaliku aja järgi kell 8.30.

42-aastane Rowan Baxter ja tema kolm last vanuses kuus, neli ja kolm aastat leiti autost surnuna.

Politsei teatel istus Rowan Baxter esimesel reisijaistmel ja Hannah Baxter juhtis autot. 31-aastane Hannah viidi kriitilises seisundis haiglasse.

Rowan Baxter on mänginud varem New Zealand Warriorsi meeskonnas ragbit ning hiljem on ta teadete kohaselt pidanud koos naisega fitnessiklubi Brisbane’i lähedal.