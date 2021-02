Austraalia võttis vastu seaduse, mis peaks panema Google’i ja Facebooki uudiste eest maksma

Facebook blokeeris eelmisel nädalal protestiks seaduse vastu austraallastele kogu uudistesisu, aga muutis oma otsust sel nädalal pärast läbirääkimisi Austraalia valitsusega, vahendab BBC News.

Pärast neid läbirääkimisi võeti seadus vastu muudatustega, mis võimaldavad Facebookil ja Google’il selle mõju alt välja jääda.

Mõlemad ettevõtted on aga võtnud kohustuse maksta suuri summasid mõnedele Austraalia suurematele uudisteväljaannetele seaduse raamidest väljaspool. Neid kokkuleppeid peetakse tehnoloogiahiidude kompromissiks.

Austraalia seadust peetakse võimalikuks katsejuhtumiks samasugustele seadustele teistes riikides, et saada digitaalplatvormidelt uudiste eest raha.

Seadus õhutab tehnoloogiafirmasid ja uudisteorganisatsioone maksekokkulepete üle omavahel läbi rääkima. Kui sellised läbirääkimised ebaõnnestuvad, võidakse digitaalplatvormid tuua sõltumatute vahekohtunike ette.

Austraalia valitsus väidab, et see kirjutab ette õiglasema läbirääkimisprotsessi osapoolte vahel.

Austraalia Konkurentsi- ja Tarbijakomisjon (ACCC) väidab, et uudiste väljaandjatel on olnud seni läbirääkimistel vähe jõudu, sest nad on tehnoloogiamonopolidest nagu Google ja Facebook sõltuvad.

Igasugused vaidlused uudistesisu väärtuse üle lahendatakse vahekohtunike abil, mis analüütikute sõnul on kasulik uudisteorganisatsioonidele.

Seadus sunnib ka tehnoloogiaplatvorme uudiste väljaandjaid teavitama, kui nende algoritmides toimuvad muudatused.

Seadus oma muudetud kujul nõuab, et valitsus võtaks arvesse platvormi olemasolevat panustamist ajakirjandusse nagu reklaamilepinguid, enne kui seadust rakendatakse.

See tähendab, et Facebook ja Google võivad vahekohtuprotsessist täielikult pääseda.

Valitsus peab platvormi ka kuu aega ette teavitama, kui kavatseb seadust neile rakendada.

Tehnoloogiafirmad väidavad, et nad juba aitavad uudiste väljaandjaid, juhtides liiklust nende veebilehtedele.