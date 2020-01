Austraalia võsapõlengute kriisis on hävinud ligi 2000 majapidamist

Pärast äärmuslikke tingimusi eelmisel nädalal kasutavad tuletõrjujad praegust pehmemat ilma tuletõkete tugevdamiseks, vahendab BBC News.

Reedel tõusevad aga temperatuurid ilmselt taas, mistõttu kardetakse, et kaks põlengut võivad moodustada uue „megapõlengu”.

Alates septembrist on hukkunud vähemalt 25 inimest ja miljoneid loomi.

Uus-Lõuna-Walesi osariigi ametnikud teatasid täna, et tuli on hävitanud 1588 majapidamist ja kahjustanud veel 653. Umbes 200 majapidamist on läinud tuleroaks naaberosariigis Victorias ja üle saja teistes osariikides.

Austraalia Kindlustusnõukogu hinnangul on kahjud jõudnud 700 miljoni Austraalia dollarini (enam kui 432 miljoni euroni) ja oodatakse, et need kasvavad veel märkimisväärselt.

Et suits on endasse matnud linnad, sealhulgas Canberra, Sydney ja nüüd ka Melbourne’i, hoiatavad arstid suurenenud ohu eest tervisele. Melbourne’is hoiatati eile, et nähtavus on paljudes kohtades alla ühe kilomeetri.

Uus-Lõuna-Walesis ja Victorias on küll sadanud vihma ja temperatuurid on langenud, aga võimud hoiatavad, et põlengud võivad taas kontrolli alt väljuda.