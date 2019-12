Austraalia Victoria osariigis kutsuti kümneid tuhandeid põlengute eest evakueeruma, mõnede jaoks on aga juba liiga hilja

„Äärmuslik tuleoht, ennustatud tugev tuul ja väga kuumad temperatuurid on kõik tulnud, nagu me arvasime,” ütles Victoria Meteoroloogiabüroo esindaja Andrew Tupper täna pressikonverentsil, vahendab CNN.

Osariigis kehtivad mitmed eriolukorra hoiatused, mis tähendab, et inimesed neis piirkondades on vahetus ohus, teatas Victoria päästeteenistus, mis on andnud mitmeid hoiatusi Twitteris. Osariigi mõnede kõrvalisemate piirkondade külade elanikele on öeldud, et lahkuda on liiga hilja ja tuleb püsida siseruumides.

Austraalia Meteoroloogiabüroo teatas, et põlengud piirkonnas käitusid öösel väga ohtlikult ja olukord on täna tõenäoliselt veelgi hullem.

Üks piirkond, kus olukord on kõige tõsisem, on East Gippsland. Victoria päästejuht Andrew Crisp ütles, et seal puhkes täna mitmeid uusi põlenguid ja tingimuste paranemist ei ole oodata enne keskööd kohaliku aja järgi.

Victoria idaosas asuv East Gippsland on koduks umbes 80 000 inimesele, kes elavad kõrvalistes külades ja väikelinnades. Piirkond on populaarne turistide hulgas.

Tänane ilmateade Victorias on eriti halb. Kuivus, kõrged temperatuurid – kohati üle 40 kraadi – tugev tuul ja äikesetormid suurendavad kõik praeguste põlengute leviku ja uute süttimise ohtu.

Välk süütas eile Victorias 16 uut põlengut, teatas 7 News.

Täna õhtuks kohaliku aja järgi on ennustatud tuule suuna muutumist, mis võib langetada temperatuure. Ennustatakse aga ka uusi äikesetorme, mis võivad kaasa tuua kahjustavaid ja hävitavaid tuuli.

Põlengud lõõmavad ka naaberosariigis Lõuna-Austraalias, kus mõnedes piirkondades on „katastroofiline tuleoht” - kõrgeim hoiatusaste skaalal.