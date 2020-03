Austraalia teatas pubide, kinode, jõusaalide ja muude lõbustusasutuste sulgemisest

Peaminister Scott Morrison teatas telepöördumises, et pubid, klubid, kinod, kasiinod, meelelahutuskohad, spordisaalid, pühakojad ja muud mitte hädavajalikud asutused suletakse alates homme keskpäevast üle kogu riigi, vahendab uudisteportaal The Daily Telegraph.

Uus-Lõuna-Walesi ja Victoria osariikide võimud teatasid, et peatavad järgmise kahe päeva jooksul kõikide vähemoluliste teenuste osutamise. Victoria võimud lubasid ka, et sulgevad teisipäevast osariigi koolid, kuigi föderaalvalitsus väidab, et koolid jäävad endiselt avatuks.

Lõuna-Austraalia ja Lääne-Austraalia valitsused teatasid ühtlasi, et sulgevad alates teisipäevast oma piirid. Neis kahes osariigis on Covid-19 juhtumeid olnud suhteliselt vähe, kuigi Lääne-Austraalias tõusis nakatunute arv viimase ööpäevaga 90-lt 120-le.

Lõuna-Austraalia kohalik juht Steven Marshall ütles, et piiride sulgemine ei mõjuta riigi põhiteenuseid, sealhulgas toiduga varustamist, ning lisas, et kõigile piirkonda sisenevatele isikutele kehtestatakse kohustuslik 14-päevane karantiin.