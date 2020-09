Austraalia Tasmaania saarel on surnud 380 rannale kinni jäänud vaala

Kohaliku aja järgi täna õhtuks on õnnestunud päästa 50 vaala ja püütakse aidata veel hinnanguliselt 30, vahendab BBC News.

Tasmaania valitsusametnike sõnul jätkuvad päästetööd nii kaua, kui on veel elus loomi.

Vaalad jäid kinni liivamadalikele piirkonnas nimega Macquarie Heads.

Esmaspäeval loeti kokku umbes 270 vaala, aga helikopterilt märgati eile veel 200 surnud vaala teises kohas. Arvatakse, et tegemist on ühe ja sama karjaga.

Ekspertide sõnul on ellu jäänud vaalad väsinud ja nõrgad. Pilootvaalad võivad kasvada kuni seitsme meetri pikkusteks ja kaaluda kuni kolm tonni.

Teadlaste sõnul on põhjus, miks vaalad rannale jäävad, teadmata, aga on mitmeid teooriaid, nagu näiteks, et nad satuvad sinna kalu jälitades või kaotavad suunataju.

On teada, et just pilootvaalad jäävad rannale gruppidena, sest nad liiguvad suurtes lähedastes suhetes olevates karjades, kus pidevalt omavahel suheldakse.

Nii võib üks juhtiv isend kogu karja rannale juhtida.