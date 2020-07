Austraalia suuruselt teine linn Melbourne läheb koroonajuhtumite kasvu tõttu kuueks nädalaks lukku

Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews teatas, et Melbourne’i linnastu ja Mitchelli omavalitsuse elanikele hakkavad taas kehtima piirangud, mis tähendab, et nad võivad kodust lahkuda vaid tööle, kooli, sporti tegema, vajalikke kaupu ja teenuseid ostma või meditsiinilistel ja perekondlikel põhjustel kuni kella 23.59-ni 19. augustil, vahendab Guardian.

Andrews viitas põhjusena nakatumisjuhtumite kiirele kasvule Melbourne’is.

„Need on jätkusuutmatult kõrged uute juhtumite arvud,” ütles Andrews. „Sellisel tasemel juhtumite arvu kasvu juures on lihtsalt võimatu, et meil on piisavalt kontaktide jälitamise personali, füüsilisi ressursse, ükskõik kust need ei tule, ükskõik mis vormiriietust nad kannavad, et jätkata selle viiruse mahasurumist ja kontrollimist ilma olulisi samme astumata. Kui me peaksime need sammud astumata jätma, ei saa enam olema paarsada juhtumit päevas, vaid palju rohkem ja see väljub tõsiselt kontrolli alt.”

Victoria osariigis on praegu 772 aktiivset haigusjuhtumit ja 438 juhtumit, mis võivad viidata kogukonnas nakatumisele. Haiglas on 35 inimest, sealhulgas üheksa intensiivravil.

Osariigi kõigist haigusjuhtumitest 2469 on olnud Melbourne’i linnastus ja 261 osariigi muudes osades.

Victoria tervishoiujuht Brett Sutton ütles, et praegu on jälgimisel umbes 5000 lähikontakti. Andrewsi sõnul on osariik teise laine lävel.

„Me peame olema realistlikud asjaolude suhtes, millega me vastamisi oleme,” ütles Andrews. „Me peame üksteisele selgelt ütlema, et see ei ole möödas. Ja teesklemine, et see on, sest me kõik tahame, et see oleks möödas, ei ole vastus. See on tegelikult osa probleemist. Väga suur osa probleemist.”

Uute tugevdatud piirangute tingimustes ei tohi inimesed enam oma puhkusekodudesse minna (Victorias on praegu koolivaheaeg), aga need, kes juba on puhkusele sõitnud, võivad seal lõpuni olla ja siis koju sõita.

Füüsiliste harjutustega lubatakse tegeleda väljaspool oma elupiirkonda, kui tegemist ei ole pikkade mitu päeva kestvate matkadega.

Koju ei tohi külalisi kutsuda, välja arvatud need, kellega ollakse intiimsuhtes, ja väljas ei tohi korraga koguneda üle kahe inimese, välja arvatud ühe leibkonna liikmed.