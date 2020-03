Austraalia raport: uiguurid valmistavad Hiina tehastes sunnitööna kaupu tuntud lääne kaubamärkidele

ASPI teatas, et on kindlaks teinud 27 tehast üheksas Hiina provintsis, kus on alates 2017. aastast kasutatud Xinjiangist üle viidud uiguuri tööjõudu.

Tehastes on uiguurid tavaliselt sunnitud elama eraldatud ühiselamutes, neile antakse pärast tööd mandarini keele tunde ja „ideoloogilist väljaõpet”, neid jälgitakse pidevalt ja keelatakse usurituaalidega tegelemine.

ASPI sõnul on välis- ja Hiina ettevõtted võib-olla enese teadmata seotud inimõiguste rikkumistega.

Ajalehe Washington Post reporter külastas üht raportis mainitud tehast, kus toodetakse spordijalatseid Nikele. Ajaleht teatas, et see meenutas vanglat okastraadi, valvetornide, kaamerate ja politseijaoskonnaga.

„Me võime ringi jalutada, aga me ei tohi ise [Xinjiangi] tagasi minna,” ütles üks uiguuri naine Washington Postile Laixi linnas asuva tehase väravas.

Nike teatas Washington Postile, et on pühendunud rahvusvahelistest tööstandarditest kinnipidamisele üle maailma ja tarnijatel on rangelt keelatud igasuguse vangide või sunnitöö kasutamine.

Sama kinnitasid ka Apple ja Dell.