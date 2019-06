Austraalia politsei otsis läbi ringhäälingu peakorteri seoses saladuste avaldamisega Afganistanis tehtu kohta

Politsei saabus kohale läbiotsimisorderitega, milles nimetati kaht ajakirjanikku ja uudistedirektorit Gaven Morrist, teatas ABC, vahendab BBC News.

Politsei tegevus on teadete kohaselt seotud lugudega Austraalia vägede väidetavatest väärtegudest Afganistanis.

Eile otsis politsei läbi News Corpi ajakirjaniku kodu salajase informatsiooni väidetava lekke pärast.

ABC teatel on läbiotsimine seotud 2017. aasta uuriva sarjaga, mida tuntakse nime all „The Afghan Files”, milles paljastati väited Austraalia erivägede toime pandud ebaseaduslike tapmiste ja väärtegude kohta Afganistanis.

ABC sõnul põhines sari sadadel lehekülgedel salajastel riigikaitsedokumentidel, mis ABC-le lekitati.

Austraalia Föderaalpolitsei (AFP) teatas oma avalduses, et vahistamisi kavas ei ole. Öeldi ka, et order ei ole seotud eilse läbiotsimisega ja see on seotud väidetega salajase materjali avaldamise kohta.

„Läbiotsimisorder on seotud 2017. aasta 11. juulil kaitseväe ülemalt ja tollaselt kaitseministrilt saadud kaebusega,” teatas AFP.

ABC teatas, et seisab oma ajakirjanike eest, kaitseb allikaid ning jätkab riikliku julgeoleku ja luureteemade käsitlemist hirmuta ja kedagi eelistamata, kui on olemas selge avalik huvi.