Austraalia põlengutel ei näi lõppu: temperatuur ähvardab tõusta pea poolesaja kraadini, hukkunute arv kasvab

Olukord tõotab veelgi halveneda, sest õhutemperatuur kerkib täna mitmel pool pea 50 kraadini ning oodata on ka tugevat tuult ja äikest, mis soodustab tulekahjude teket ja levikut, aga ka raskendab töötingimusi päästjate jaoks, vahendab uudistekanal The Guardian.

Uus-Lõuna-Walesi osariik on hetkel 130 ja Victoria osariik enam kui 50 maastikupõlengu küüsis.

Austraalia peaminister Scott Morrison teatas laupäeval pärast erakorralist riikliku julgeolekunõukogu kohtumist, et kutsus maastikupõlengutega seoses teenistusse 3000 reservväelast.

Tema sõnul aitab see päästetööde korraldamist senisest suuremas mahus nii õhus, maal kui merel.

Austraalia suurimas linnas Sydneys paluti aga inimestel täna elektriga mitte liialdada, sest seoses kahe alajaama rivist välja minemisega põlengute tõttu on elektrivõrk suure koormuse all ja metropol võib üks hetk jääda pimedusse.

Tulekahjudes hukkunute arv kasvas täna 23 inimeseni, ent veel mitukümmend inimest on jäänud kadunuks.

Tragöödia mõjutab rängalt ka loomariiki: hukkunud on pea 480 miljonit elusolendit, nende hulgas haruldased isendid nagu vombatid, kukkurkuradid ja koaalad. Viimaste jaoks on põlengud eriti laastavad: hukkunud on 8000 koaalat ehk pea kolmandik nende populatsioonist.