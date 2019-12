Austraalia peaminister vabandas tule- ja kuumakriisi ajal Hawaiile puhkusele sõitmise eest

Morrison teatas, et katkestab puhkuse. Tema puudumine sel nädalal on kutsunud esile hukkamõistu ja meeleavaldused, vahendab BBC News.

„Ma kahetsen sügavalt igasugust solvumist, mille põhjustas paljudele kohutavatest võsapõlengutest puudutatud austraallastele minu koos perega puhkuse võtmine sel ajal,” teatas Morrison täna.

Austraalia võsapõlengute kriis on alates septembrist tapnud kaheksa inimest ning hävitanud üle 700 hoone ja miljoneid hektareid maad. Viimased hukkunud oli kaks vabatahtlikku tuletõrjujat, kes sattusid eile õnnetusse, kui olid kustutamas suurt põlengut Sydney lähistel.

Morrisoni on laialdaselt kritiseeritud pärast seda, kui teatati, et ta on väljakuulutamata puhkusel ja kuulujuttude järgi Hawaiil.

Kriitikatulv kasvas, kui kuumalaine purustas kogu riigis rekordeid ja muutis mammutpõlenguid veelgi rängemaks.

Ministrid kaitsesid Morrisoni puhkust, aga keeldusid ütlemast, kus ta viibib. Peaministri büroo teatas meediale, et väide, et ta on Hawaiil, ei ole õige.

Täna kinnitas Morrison raadiojaamale 2GB, et ta on koos perega Hawaiil. Morrison lisas, et on saanud põlengute ja eelmisel nädalal Uus-Meremaal aset leidnud vulkaanikatastroofi kohta pidevalt informatsiooni. Uus-Meremaa White Islandi vulkaani purse tappis vähemalt 11 austraallast.

„Võttes arvesse äsjaseid traagilisi sündmusi naasen ma Sydneysse niipea, kui saab korraldada,” ütles Morrison oma avalduses.