Austraalia parlamendivalimistel sai üllatusvõidu senine konservatiivne koalitsioon

Morrisoni koalitsiooni ennustuste vastast võitu nimetatakse poliitiliseks imeks, vahendab Reuters.

Austraalia valimiskomisjon teatas täna, et Morrisoni koalitsioon sai 151-kohalises parlamendis 76 kohta. Kolme koha saatus on veel teadmata, aga neist ühe puhul on koalitsioon eduseisus.

Austraalia ringhäälingu ABC valimisanalüütik Antony Green ütles, et Morrisoni koalitsioon säilitab oma edumaa vähemalt veel ühe koha puhul, mis võimaldab valida parlamendi spiikri ja säilitada endiselt enamuse.

Morrisoni üks esimesi ülesandeid pärast uuesti ametisse nimetamist on valitsusremont.