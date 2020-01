Austraalia merevägi evakueeris rannalt tulelõksu jäänud inimesed

Kogu tänase päeva vedasid dessantalused inimesi kahele laevale – MV Sycamore’ile ja palju suuremale HMAS Choulesile, vahendab BBC News.

Kohalik parlamendiliige Darren Chester nimetas seda enneolematuks tsiviilisikute massiliseks ümberpaigutamiseks.

Umbes 4000 kohalikku elanikku ja turisti põgenes esmaspäeva õhtul rannale, kui võsapõlengud linna sisse piirasid.

Evakueeritud viiakse Western Porti, mis asub umbes 16-tunnise merereisi kaugusel.

Et maanteed ei ole läbitavad, evakueeris sõjavägi eile umbes 60 inimest helikopteriga. Õhk muutus aga lendamiseks liiga suitsuseks.

Evakueerimine oli vabatahtlik. Eile õhtuks oli selleks soovi avaldanud 963 inimest ja neid lisandus veidi ka täna, teatas mereväe komandör Scott Houlihan.

Suuremal laeval, HMAS Choulesil on mõnisada voodikohta. Võimalikud on ka lisareisid, kui neid peaks vaja olema.

Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews kuulutas kuues piirkonnas, sealhulgas Mallacootas välja eriolukorra.

Nädalavahetuseks on taas ennustatud kõrgeid temperatuure ja tugevaid tuuli, mis tekitab laiaulatusliku äärmusliku tuleohu.

Muudes Victoria osades soovitati inimestel evakueeruda maanteed mööda konvoides. Raudteejaamades olid pikad järjekorrad.

„On ennustatud, et me näeme kuivi äikesetorme kogu osariigis ja on välgutabamuste võimalus,” ütles Victoria päästejuht Andrew Crisp täna. Ta kutsus inimesi lahkuma niipea kui võimalik. „See on teie võimalus minema saada,” ütles Crisp. „Asi pole ainult põlengutes, mida me teame. Asi on uutes põlengutes, mis võivad alata täna.”

Tuhanded inimesed põgenevad ka naaberosariigis Uus-Lõuna-Walesis, kus kehtib nädalapikkune eriolukord.