Austraalia koroonakontaktide jälitusäpil on juba 2,4 miljonit kasutajat

Nutitelefonirakendus COVIDSafe kasutab bluetooth’i signaali, et vahetada „digitaalne käepigistus” teise kasutajaga, kui satutakse teineteisest vähem kui 1,5 meetri kaugusele. Need kontaktid salvestatakse ja krüpteeritakse, vahendab BBC News.

Kasutajale antakse teada, kui ta on olnud üle 15 minuti lähikontaktis inimesega, kes on andnud positiivse koroonaviiruse proovi.

Hunti sõnul on Austraalias kinnitatud 6727 koroonaviiruse juhtumit ja surnud on 85 inimest.

Viimase ööpäevaga tuvastati 12 uut juhtumit ja vaid üks tundmatust allikast.

„See on ilmselt kõige tähtsam arv, mida mul on olnud eelisõigus öelda pärast sellesse rolli astumist ja koroonaviiruse teemaga tegelema hakkamist,” ütles Hunt. „See tähendab, et riigina me mitte ainult ei tasanda kõverat, vaid konsolideerime seda, pikendame seda ja kindlustame seda.”

