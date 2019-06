Austraalia kodanik võidi võtta Põhja-Koreas vahi alla

29-aastane Alek Sigley elab Pyongyangis, viibides seal tudengiviisa ehk üliõpilasena. Tema vanemate sõnul kadus ta teisipäeval - vähemalt see oli viimane kord, mil vanematel õnnestus temaga kontakti saada, vahendab uudistekanal BBC.

Aleki asukoha kohta vanematel täpsemat teavet ei ole, mistõttu pöörduti Austraalia võimude poole. „Olukord on selline, et Alek ei ole Austraalia aja järgi teisipäeva hommikust sõprade ja perekonnaga digitaalses kontaktis olnud, mis on tema jaoks ebatavaline. Teavet, et Alek peeti Põhja-Koreas kinni, ei ole,“ nentis pere.

Austraalia valitsus tõdes, et olukord võib olla tõsine, ja ühe ametniku sõnul on tõenäoline, et noormees võeti kinni - seda väidet üritatakse Lõuna-Korea esindajate kaudu hetkel kontrollida. Jääb aga selgusetuks, mis võiks sellisel juhul olla kinnipidamise põhjuseks.

Sigley õpib Pyongyangi Kim Il-sungi ülikoolis korea kirjandust ja pakub kohapeal ka turismiteenust.