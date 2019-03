Austraalia kardinal George Pell mõisteti kahe poisi seksuaalse kuritarvitamise eest kuueks aastaks vangi

Kohus otsustas eelmisel aastal, et Pell kuritarvitas 1996. aastal Melbourne’i katedraalis kaht 13-aastast kooripoissi, vahendab BBC News.

77-aastane Pell väidab, et on süütu, ja on esitanud apellatsioonikaebuse.

Kohtunik Peter Kidd ütles täna Pellile karistust määrates, et vaimulik pani toime jultunud ja vägivaldse seksuaalrünnaku kahe ohvri vastu.

Detsembris mõistis vandekohus Pelli ühehäälselt süüdi alla 16-aastase lapse seksuaalses penetratsioonis ja neljas ebasündsas teos alla 16-aastase lapse suhtes.

Prokuratuuri sõnul kuritarvitas Pell poisse pärast missat Melbourne’i katedraalis 1996. aastal, kui ta oli Melbourne’i peapiiskop.

Pell ütles poistele, et neil on pahandusi armulauaveini joomise pärast, ja sundis neid ebasündsatele aktidele. Üht poissi kuritarvitas ta uuesti 1997. aastal.