Austraalia kaitseminister peab endisele nõunikule hüvitist maksma, sest kutsus teda „valetavaks lehmaks"

55-aastane Reynolds palus pärast veebruarikuise vahejuhtumi avalikuks tulekut oma solvavate sõnade pärast vabandust, vahendab BBC News.

Tema endine nõunik Brittany Higgins süüdistas hiljuti avalikult oma kolleegi 2019. aastal aset leidnud vägistamises. Oma avalikes esinemistes avaldas minister Reynolds Higginsile toetust, ent eravestlustes näis olevat temast sootuks teistsugusel arvamusel.

Reynolds, kes on haiguslehel, vabandas reedel sotsiaalmeedia vahendusel Higginsi ees, öeldes, et "ei mõelnud öeldut viisil, nagu seda võidakse mõista".

"Arvestades, et öeldu tehti avalikuks - mis ei olnud kunagi minu soov -, tahan selle tagasi võtta ja paluda Brittany Higginsilt vabandust ning tunnistada talle põhjustatud valu ja ahastust," kirjutas Reynolds.

Higgins teatas, et võttis ministri vabanduse vastu. "Mul on hea meel, et minister võttis viimaks oma sõnad tagasi ja ma aktsepteerin tema vabandust," ütles ta, lubades, et ei jäta talle määratud hüvitist endale, vaid annetab selle teiste seksuaalohvrite heaks.

Kui peaminister Scott Morrisonilt sel nädalal küsiti, kas Reynolds peaks oma sõnade tõttu ametist lahkuma, vastas viimane, et ministri solvang leidis aset "eravestluses stressirohkel nädalal".