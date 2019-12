Austraalia kaguosas anti tuhandetele inimestele korraldus halvenevate maastikupõlengute eest viivitamatult pageda

Ametivõimud ütlesid, et õhutemperatuur tõotab juba esmaspäeval tõusta seal 40 pügalani, samal ajal kui puhub tugev ja muutlik tuul ning võib esineda äikest, mis tähendab, et maastikupõlengutest tulenevalt muutub olukord äärmiselt ohtlikuks.

Hädaolukordade volinik Andrew Crisp ütles, et nii elanikel kui külalistel tuleks hiljemalt esmaspäeva õhtuks lahkuda Ida-Gippslandi piirkonnast.

Üle Austraalia lõõmab jätkuvalt üle 100 tulekahju.

Ohtlikumad neist möllavad Sydney linna lähedal Uus-Lõuna-Walesi osariigis, kus enam kui veerand miljonit inimest on allkirjastanud petitsiooni, milles kutsutakse üles tühistama aastavahetuse ilutulestikku ja kulutama raha tulekahjude kustutamiseks.

Võimud kardavad, et Brutheni, Buchani ja Bonangi linnade lähedal möllavad kolm põlengut kasvavad "märkimisväärselt".

Ametnike sõnul võivad need jõuda homme piirkonna peateeni, mistõttu võib tulla see sulgeda.

Victoria osariigi hädaolukordade lahendamise volinik Crisp ütles, et kõik, kes asuvad Bairnsdaleest idas, peaksid sealt viivitamatult lahkuma.

"See, mida me praegu ütleme, (lähtudes tingimustest, millega seisame silmitsi homme kogu osariigis, aga eriti Ida-Gippslandis), on see, et kui viibite selles piirkonnas, on aeg lahkuda," rõhutas ta.

"Ärge siia piirkonda reisige. Juba praegu ei ole kõikidele Ida-Gippslandi piirkonnas viibivatele turistidele võimalik tuge ja abi pakkuda," lisas Crisp.