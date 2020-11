Austraalia endised peaministrid süüdistasid meediamogul Rupert Murdochit endavastases propagandas

Turnbull süüdistas hiljuti avaldatud mälestustes Murdochit enese peaministriametist kukutamises, vahendab ABC.

„Morrison on minu arvates otsustanud mitte kannatada sama saatust, mis tabas mind Liberaalsest Parteist paremalt Murdochi pressis,” ütles Turnbull. „Seega klammerdub Morrison väga lähedale Murdochi pressi külge ja nad toetavad teda. Nad ei võta teda läbikukkumiste eest vastutusele ja nad kritiseerivad tema oponente. Ja jah, nad tegutsevad nagu üks meeskond.”

Petitsioon on seni kogunud üle 500 000 allkirja.

„Kriitiline asi, mida tuleb tunnistada, on see, et News Corp on nüüd sisuliselt propaganda. See on poliitiline organisatsioon, mis annab tööd paljudele ajakirjanikele,” ütles Turnbull.

„Kui kunagi kaldus Murdochi press üldiselt konservatiivide poole, aga pidas oma huvides olevaks anda poliitika teisele poolele pool toetust, siis viimase kümne aastaga on see lihtsalt olnud seinast seina propaganda Liberaalse Rahvuspartei nimel... Ja [USA-s] propaganda paremäärmusliku Vabariikliku Partei nimel,” lisas Rudd.

Seotud lood: Austraalia poliitkisma päädis peaministri väljavahetamisega

Turnbull usub, et suhted peaministri büroo ja Murdochi meedia vahel olid veelgi tihedamad peaminister Tony Abbotti ajal.

„Tony Abbott tegutses News Corpiga peaaegu partnerluses,” ütles Turnbull. „Nende reporteritel, nende toimetajatel oli ligipääs kabineti otsustele juba enne, kui need langetati, tegelikult teatasid nad kabineti otsuste tegemisest, kui tegelikult selgus, et neid ei olnud tehtud, nii et oli erakordne ligipääs.”

Abbott tegi avalduse, milles ütles, et need väited on alusetu laim.