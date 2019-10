Austraalia blogijapaar vabastati Iraani vanglast

Jolie King ja Mark Firkin peeti Teheranis selle aasta alguses kinni väidetavalt drooni lennutamise eest. Veel üks austraallane, ülikooli õppejõud Kylie Moore-Gilbert on endiselt trellide taga, vahendab uudistekanal BBC.

Austraalia välisminister Marise Payne'i sõnul käivad kõnelused viimase vabastamise tagamiseks.

Ta ütles täna ajakirjanikele, et ta võib "tohutu kergendusega" teatada, et Jolie King ja Mark Firkin on vabastatud ning neil on võimalik kodumaale naasta.

Vahepeal vabastas Austraalia Iraani tudengi Reza Dehbashi Kivi, teatas riigi uudisteagentuur Fars. Ta arreteeriti 2018. aasta septembris seoses USA-s valmistatud sõjavarustuse saatmisega Iraani.

Austraalia peaprokurör Christian Porter ütles, et väljaandmisotsused tehti juhtumipõhiselt.

Oma sõnul pikaajalisest praktikast lähtudes, keeldus Porter otsuse kohta täiendavaid üksikasju avaldamast, öeldes, et see võib "vähendada meie valitsuse võimet tegeleda sedasorti juhtumitega tulevikus".

Välisminister Payne'i sõnul jääb Moore-Gilbert aga endiselt Teherani vanglasse, kus ta juba teist aastat kannab kümneaastast vanglakaristust.