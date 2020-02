Austraalia ajaleht: „vähe tuntud ja Perthist väiksem Eesti“ jätab meid hariduse vallas varju

West Australian märgib ka digitaalseid õpikuid, mis on tehnoloogiateadlikus Eestis normiks. Õpilased teevad Austraalia lehe teatel enamiku hindelisi töid internetis.

Austraalia Haridusuuringute Nõukogu tegevjuht Geoff Masters, kes külastas Eestit detsembris, ütles, et Eesti koolides on traditsiooniline õppekava tugeva keskendumisega matemaatikale ja loodusteadustele.

„Nende õpetajad näivad olevat väga hästi ettevalmistatud,“ ütles Masters. „Teine asi, mis mind rabas, oli see, et õpilased näisid tõesti olevat pühendunud ja nägid vaeva. Ma arvan, et see on osa eesti kultuurist – haridus on tõesti väga kõrgelt väärtustatud ja on tugev tööeetika, mis Eesti ühiskonda läbib.“

Professor Mastersi sõnul veetsid vanemad õpilased 2-3 tundi päevas koduseid ülesandeid tehes ja tihti oli see, mida nad tegid, valmistumine järgmise päeva õppetööks.

„Nad peavad perioodi kooli algusest kuni 9. aastani suuresti kooliskäimise üheks faasiks,“ ütles Masters. „Seega arvan ma, et on teatav järjepidevus õppimises, parem arusaamine, kuhu üksikud lapsed suunduvad.“