Austraalia ajalehed ilmusid protestiks „salatsemise” vastu mustaga maha tõmmatud esikülgedega

Protest on suunatud riikliku julgeoleku seaduste vastu, mis ajakirjanike väitel kammitsevad asjade kajastamise vabadust ja tekitab Austraalias „salatsemiskultuuri”, vahendab BBC News.

Valitsus teatas, et toetab ajakirjandusvabadust, aga keegi ei ole seadusest kõrgemal.

Juunis korraldas politsei läbiotsimise Austraalia Ringhäälingukorporatsiooni (ABC) ruumides ja News Corp Australia ajakirjaniku kodus, mis tekitas palju kära.

Meediaorganisatsioonid teatasid, et läbiotsimised toimusid artiklite pärast, mis toetusid vilepuhujate lekitatud andmetele. Üks artikkel rääkis sõjakuritegudest ja teine valitsuse väidetavast katsest nuhkida Austraalia kodanike järele.

Tänast Right to Know Coalitioni (Õigus Teada Koalitsiooni) kampaaniat toetasid ka mitu tele- ja raadiojaama ning internetiväljaannet.

News Corp Australia tegevjuht Michael Miller õhutas Twitteris austraallasi valitsuselt küsima, mida see varjata püüab. News Corp Australia annab välja päevalehti The Australian ja The Daily Telegraph.

Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj — Michael Miller (@michaelmillerau) October 20, 2019

Peamise rivaali Nine’i väljaannetel The Sydney Morning Heraldil ja The Age’il olid sarnased esiküljed.

„Austraalial on oht muutuda maailma kõige salatsevamaks demokraatiaks,” kommenteeris ABC juhtuv direktor David Anderson.

Eile kordas Austraalia valitsus, et kolmele ajakirjanikule võidakse süüdistus esitada.