AÜE, Bahrein ja Iisrael sõlmisid suhete normaliseerimise kokkuleppe, mida Trump nimetas uue Lähis-Ida koidikuks

Ajaloolisteks nimetasid kokkuleppeid ka kolme allkirja andnud riigi esindajad, vahendab BBC News.

AÜE-st ja Bahreinist said seega kolmas ja neljas araabia riik, mis on Iisraeli pärast selle asutamist 1948. aastal tunnustanud.

Trump loodab, et teised riigid järgivad seda eeskuju, aga palestiinlased on kutsunud seda mitte tegema, sest nende konflikt Iisraeliga on lahendamata.

„Pärast aastakümneid lõhestatust ja konflikti tähistame me uue Lähis-Ida koidikut,” ütles Trump eile sadadele Valge Maja juurde kogunenud inimestele. „Me oleme täna pärastlõunal siin, et muuta ajaloo kulgu.”

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tervitas kokkuleppeid ja ütles: „Tänane päev on ajaloos pöördeline, see kuulutab rahu uut koidikut.”

Palestiinlaste president Mahmoud Abbas ütles aga, et ainult Iisraeli tagasitõmbumine okupeeritud territooriumidelt saab Lähis-Itta rahu tuua.

„Rahu, julgeolekut ja stabiilsust regioonis ei saavutata, kuni Iisraeli okupatsioon lõpeb,” ütles Abbas pärast kokkulepete allkirjastamist tehtud avalduses.

Iisraeli armee teatas, et tseremoonia toimumise ajal lasti Gazast Iisraeli kaks raketti.

Enne AÜE-d ja Bahreini olid ainsate araabia riikidena Iisraeli tunnustanud Egiptus ja Jordaania, mis sõlmisid rahulepingud vastavalt 1978. ja 1994. aastal.

Loode-Aafrikas asuv Araabia Liiga liikmesriik Mauritaania sõlmis Iisraeliga diplomaatilised suhted 1999. aastal, aga katkestas need 2010. aastal.

Kõik ootavad nüüd, mida teeb eelkõige Saudi Araabia. Seni on sealt märku antud, et ei olda veel Iisraeliga suhete normaliseerimiseks valmis.

Kõige taustal on regionaalne rivaalitsemine Saudi Araabia ja Iraani vahel, mida õhutab islami erinevate usulahkude tunnistamine. Iraan on põhiliselt šiiitlik, Saudi Araabia aga sunniitlik.

AÜE ja Bahrein on Saudi Araabia liitlased.

Iraan on ka Iisraeli peamine vaenlane.