AstraZeneca vaktsiini uurivad WHO vaktsiiniohutuseksperdid

AstraZeneca vaktsiini doosi on Euroopa Liidus ja Suurbritannias saanud umbes 17 miljonit inimest. Eelmise nädala seisuga oli AstraZeneca teatel teatatud vähem kui 40 trombijuhtumist, vahendab BBC News.

WHO teatas, et uurib teateid trombide kohta. Eile ütles WHO kõneisik, et ei ole tõendeid, et juhtumid oleksid seotud vaktsiiniga.

„Niipea, kui WHO on saavutanud nende sündmuste kohta täieliku mõistmise, kommunikeeritakse järeldused ja igasugused ebatõenäolised muudatused praegustes soovitustes kohe avalikkusele,” ütles WHO kõneisik Christian Lindmeier.

Euroopa Ravimiamet (EMA), mis samuti trombijuhtumeid uurib, teatas, et vaktsiini võib edasi manustada.

EMA teatel kaalub vaktsiinist saadav kasu kõrvalmõjude riski üles.

Suurbritannia ravimiamet teatas samuti, et tõendid ei viita sellele, et vaktsiin põhjustaks trombe, ning õhutas inimesi end vaktsineerida laskma.