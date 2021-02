AstraZeneca koroonavaktsiini võib jõuda teises kvartalis Euroopasse lubatust pea poole vähem

Tarneraskused, mis algasid juba esimeses kvartalis, võivad seada ohtu Euroopa Liidu eesmärgi vaktsineerida suveks 70% bloki täisealisest elanikkonnast, märgib Guradian.

AstraZeneca pressiesindaja ütles Reutersile, et ei eita tarneraskusi, ent teatas hilisemas avalduses, et ettevõte püüab parandada EL-i tarneahela tootlikkust, toomaks vaktsiinikogused lähemale algselt kokku lepitud 180 miljonile doosile.

Anonüümne Euroopa Liidu ametnik ütles varem Reutersile, et Inglise-Rootsi ravimitootja teatas neile konfidentsiaalsetel läbirääkimistel, et suudab "teises kvartalis tarnida blokile alla 90 miljoni annuse" ehk enam kui poole vähem varem kokkulepitust.

AstraZeneca teatel tuleb umbes pool oodatud kogusest EL-i tarneahelast, samal ajal kui ülejäänu püütakse katta muudest rahvusvahelisest allikatest.

Euroopa Ravimameti (EMA) andis AstraZeneca vaktsiinile kasutusloa veebruari algul.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca puhul on tegemist vaktsiiniga, mis sisaldab teist viirust (adenoviiruse perekonnast), mida on muudetud nii, et selles on SARS-CoV-2 ogavalgu tegemiseks vajalik geen. Ogavalk on SARS-CoV-2 viiruse pinnal olev molekul, mis aitab viirusel inimese keharakkudesse siseneda.

Uuringute tulemused näitasid, et COVID-19 Vaccine AstraZeneca oli COVID-19 ennetamisel ohutu ja efektiivne üle 18-aastastel inimestel. Vaktsiini efektiivsuseks kliinilistes uuringutes hinnati umbes 60%. COVID-19 Vaccine AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimine toimub kahe annusega. Teine annus vaktsiini tuleb süstida 4–12 nädala pärast esimest.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca kõige levinumad kõrvaltoimed kliinilistes uuringutes olid tavaliselt kerged või mõõdukad ja paranesid mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on valu ja hellus süstekohas, peavalu, väsimus, lihasvalu, üldine halb enesetunne, külmavärinad, palavik, liigesevalu ja iiveldus.