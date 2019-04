Assange’i elu Ecuadori saatkonnas: ebaviisakas ja agressiivne käitumine, probleemid hügieeniga

Kui Assange oli saatkonnas veetnud aasta, maalis ta oma elust Skype’i teel antud intervjuus ajalehele Daily Telegraph veel üsna roosilise pildi, vahendab ABC News.

Kuigi tema tuba oli väike – magamistoaks muudetud kabinet – oli saatkonna personal tema sõnul nagu perekond. Tal oli ligipääs internetile, trenažöör ja väike köök. Talle anti ka Ecuadori kodakondsus.

„Me lõunatame koos, tähistame inimeste sünnipäevi ja on teisi üksikasju, mida ma ei taha julgeolekuolukorra pärast puudutada,” ütles Assange Daily Telegraphile. Assange väitis ka, et talle teevad külaskäike teda toetavad tuntud inimesed, kuigi on „raske ärgata ... ja vaadata samu seinu” iga päev.

Midagi läks aga hapuks. Kui Ecuadori president Lenín Moreno eile teatas, et võtab Assange’ilt varjupaigaõiguse ja jätab ta ilma kodakondsusest, ütles ta, et küsimus pole mitte ainult korduvates rahvusvaheliste konventsioonide rikkumistes, vaid ka igapäevaelu reeglite rikkumises.

Moreno nimetas Assange’i käitumist saatkonnas ebaviisakaks ja agressiivseks. Lisaks sellele mängis ta endiselt aktiivset rolli WikiLeaksis, mis oli talle varjupaiga andmise tingimuste vastane.

„Ecuadori kannatusel on härra Assange’i käitumise suhtes piir,” ütles Moreno. „Ta pani üles elektroonilised ja segamisseadmed, mis ei olnud lubatud... Ta on hakanud vastu ja väärkohelnud turvamehi.”

Ecuadori siseminister María Paula Romo ütles pressikonverentsil Quitos, et Assange oli ilmselt määrinud rooja seintele ja käitunud ka muidu ebasündsalt.

International Business Times teatas, et Assange hõivas naiste tualeti. Ajalehe allikate sõnul oli Assange’il halb hügieen. „Paistab, et ta ei pese ennast korralikult,” ütles üks allikas.