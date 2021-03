Äsja koroonasurmade rekordi püstitanud Brasiilia president Bolsonaro: lõpetage vingumine

Bolsonaro esines oma avaldusega päev pärast seda, kui Brasiilias oli 24-tunnise perioodi jooksul surnud koroonaviiruse tõttu rekordarv inimesi, vahendab BBC News.

Mõned linnad ja osariigid on reageerinud oma piirangute kehtestamisega.

Brasiilia tervishoiuministeeriumi andmetel on riigis COVID-19 tagajärjel surnud üle 260 000 inimese, mis on maailmas suuruselt teine arv pärast USA-d.

Eile lisandus Brasiilias 1699 uut surmajuhtumit, aga kolmapäeval 1910. Uusi nakatumisjuhtumeid oli 75 102, mis on suuruselt teine tulemus ühe päeva kohta.

Juhtumite arvu plahvatuslikku suurenemist seostatakse ülimalt nakkava uue tüve levikuga, mis on pärit Amazonase osariigi pealinnast Manausist.

President Bolsonaro püüdis aga viiruse ohtu eile pisendada.

„Lõpetage vingumine. Kui kaua te kavatsete selle pärast nutmist jätkata?” küsis Bolsonaro ühel üritusel. „Kui kaua kavatsete te veel kodus püsida ja kõik kinni panna? Keegi ei talu seda enam. Meil on surmadest kahju, aga me vajame lahendust.”

Bolsonarole vastas vihaselt Brasiilia suurima rahvaarvuga São Paulo osariigi kuberner João Doria, kes on on presidendi tegutsemise suhtes koroonakriisi ajal olnud eriti kriitiline.

Intervjuus BBC-le nimetas Doria Bolsonarot hulluks meheks, kes ründab kubernere ja linnapäid, kes tahavad osta vaktsiine ja aidata riigil pandeemiast jagu saada.

„Kuidas me saame probleemiga silmitsi seista, nähes iga päev inimesi suremas? Brasiilia tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel,” ütles Doria.

Bolsonaro on pidevalt tauninud kuberneride kehtestatud karantiinimeetmeid, väites, et nendega kaasnev kahju majandusele on hullem kui viiruse enda mõju.

„Kahjuks peab Brasiilia võitlema praegu kahe viirusega: koroonaviiruse ja Bolsonaro viirusega. See on brasiillaste jaoks kurb,” ütles Doria.

Haiglate pärast mures olevad linnapead ja kubernerid on võtnud otsustamise viimastel päevadel enda kätte.

Järjekordne linn, kus kehtestati osaline sulgemine, on Rio de Janeiro. Piirangud kehtestati baaridele, restoranidele ja randadele.

46 miljoni elanikuga São Paulo osariik kuulutas välja „punase” eriolukorra ning sulges kõik mittehädavajalikud ärid alates laupäevast kaheks nädalaks.