Äsja Covid-19-st paranenud Boris Johnsonile sündis poeg

„Peaminister ja pr Symonds teatavad elevusega terve poisi sünnist Londoni haiglas varem täna hommikul,” teatas pressiesindaja, vahendab BBC News. „Peaminister ja pr Symonds tahavad tänada riikliku tervishoiuteenistuse fantastilist sünnitusmeeskonda.”

55-aastane Johnson ja 32-aastane Symonds teatasid märtsis, et ootavad last „suve alguses” ja et kihlusid eelmise aasta lõpus.

Johnson ja Symonds on esimene mitte abielus olev paar, kes on koos Downing Street 10-sse kolinud.

Johnson naasis esmaspäeval tööle pärast Covid-19-st paranemist. Haiguse sümptomid olid ka Symondsil.