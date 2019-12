Asevälisminister: ootame Trumpilt kinnitust väisata 9. mail Moskvat

"USA president on öelnud, et kaalub kutset. Ootame tema ametlikku vastust, ametlikku reaktsiooni," ütles Rjabkov. "Ilmselt oleks igast vaatenurgast õige, kui omaaegse Hitleri-vastase koalitsiooni liikme ja meie Teise maailmasõja liitlase riigipea võtaks osa meie pidustustest."

Trump ütles novembris, et ta püüab 9. ,mai pidustustest Moskvas osa võtta.

"Venemaa president Putin kutsus mind - see on suur asi. Olen kutse eest tänulik, see on otse meie poliitikahooaja keskel, nii et ma vaatan, kas ma saan seda teha, kuid mul on hea meel, kui saan sinna minna," sõnas Trump.

Kutsed väisata Suure Isamaasõja võidu 75. aastapäeva pidustusi edastati ka Euroopa riigipeadele. Oma nõusoleku on neist juba andnud Prantsuse president Emmanuel Macron.