Aserbaidžaani president vabastas välisministri ametist

Pühapäeval alguse saanud olukorra teravnemise käigus Armeenia-Aserbaidžaani piiril on nüüdseks hukkunud vähemalt 15 sõdurit. President Ilham Aliyev kritiseeris välisminister Elmar Mammadyarovit, kes ei teinud Aliyevi hinnangul piisavalt, et konflikti lahendada. Seetõttu otsustas ta ministri ametist vabastada.

"Mida välisminister tegi? Kus ta oli? Me olime kõik tööl ja ma ei leidnud teda, ta polnud enda kabinetis!" vahendas Reuters presidendi sõnu. Aliyev lisas, et viimasel ajal ei ole riigi diplomaatia ühtinud riigi arengu eesmärkidega ja tõdes, et riik on ennast sidunud mõttetutesse läbirääkimistesse.

Välisminister Mammadyarov oli ametis üle 16 aasta. Presidendi dekreedi kohaselt asub välisministeeriumit juhtima senine haridusminister Jeyhun Bayramov.