Aserbaidžaani president: Mägi-Karabahhi konfliktil on sõjaline lahendus

„Ma olen palju kuulnud, et konfliktil ei ole sõjalist lahendust. Esiteks, ma ei ole sellega nõus. Teiseks, kui ei ole sõjalist teed, siis andke meile mittesõjaline tee, diplomaatiline tee. Täitke ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonid,” ütles Əliyev intervjuus telekanalile Al-Arabiya, vahendab Interfax.

Əliyevi sõnul toimuvad läbirääkimised konflikti reguleerimiseks alates 1992. aastast.

„Milline on olnud diplomaatiline lahendus nende 28 aastaga? Kas vahendajad või teised rahvusvahelised organisatsioonid on esitanud meile poliitilise tee reguleerimiseks? Ei. Nad on selle konflikti külmutanud. Aga see ei ole külmunud. Kui kaua me peama kannatama? Veel 30 aastat? (...) Kui rahvusvaheline kogukond ei suuda rahvusvaheliste resolutsioonide täitmist tagada, teeb Aserbaidžaan seda ise, mis praegu toimubki,” ütles Əliyev.