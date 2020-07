Aserbaidžaani kaitseministeerium ähvardas löögiga Armeenia tuumaelektrijaamale

„Armeenia ei tohiks unustada, et uued raketisüsteemid, mis on Aserbaidžaani relvajõudude relvastuses, on võimelised andma täpse löögi Metsamori tuumaelektrijaamale, mis on Armeenia jaoks katastroof,” teatas Aserbaidžaani kaitseministeeriumi pressiteenistuse ülem, kolonel Vagif Dargjahlõ, vahendab RBK.

Dargjahlõ vastas küsimusele Armeenia võimaliku löögi kohta Mingəçeviri veehoidla tammile, mis viiks suure ala üleujutamiseni. Dargjahlõ väitel ei lase Aserbaidžaani õhutõrje tammile lööki anda.

„Tegevus, millega ähvardab Aserbaidžaani kaitseministeerium, on rahvusvahelise humanitaarõiguse karjuv rikkumine üldiselt ja täpsemalt Genfi konventsiooni esimese lisaprotokolli rikkumine. Sellised ähvardused on riikliku terrorismi otsesed ilmingud ja väljendavad Aserbaidžaani genotsiidikavatsusi,” teatas Armeenia välisministeerium.

600 ruutkilomeetrine veehoidla tekkis pärast tammi ehitamist Kura jõele 1953. aastal. Veehoidla võimaldab elektri tootmist Mingəçeviri hüdroelektrijaamas ja seda kasutatakse ka niisutamiseks.

Armeenia tuumaelektrijaam ehitati 1970. aastatel ja praegu töötab seal üks reaktor. Tavarežiimil annab jaam kolmandiku Armeenia elektrist.