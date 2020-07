Aserbaidžaani-Armeenia sõda toimub ka Moskvas: peksmised tänaval ning kaupade kõrvaldamine turgudelt ja poodidest

Telekanal 360 teatas, et grupp asereid peatas Armeenia numbritega autod ja hakkas neis olnud inimesi peksma, vahendab RBK.

Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsus kinnitas RBK-le, et 13 inimest viidi politseijaoskonda, aga konfliktis osalenute rahvuse kohta väidetavalt informatsiooni ei ole.

„Keeruline öelda, millises vormis see kulges. Üks inimene sai esialgsetel andmetel kannatada. Pärast esmaabi andmist lasti ta vabaks, aga pärast viidi ka tema politseijaoskonda,” teatas pressiteenistus.

Venemaa armeenlaste ühenduse kaasesimees David Tonojan ütles RBK-le, et hommikul avastas üle kümne tema kaasmaalase, et on vandaalitsetud nende autode kallal. Facebookis kirjutas Tonojan, et mitmed piirkonnad Moskvas on sisse piiranud OMON ja rahvuskaart.

Tonojani sõnul on rünnatud vähemalt viit tänaval kõndinud armeenlast. Mõnesid on rünnanud tuttavad, töökaaslased. Teistele on pööratud tähelepanu seetõttu, et nad rääkisid telefonis armeenia keeles. Mõnedelt on küsitud rahvust ja pärast vastust rünnatud. „Nõuti, et ütleks: Karabahh on aserite maa,” rääkis Tonojan.

Tonojani sõnul haavati üht inimest kõhtu. Erinevatel andmetel on vahistatud 15-50 inimest.

Pärast relvakokkupõrgete algust 12. juulil Armeenia-Aserbaidžaani piiril ei lastud armeenlasi enam kaupa müüma Moskva Food City turule, teatas 18. juulil Armeenia suursaadik Venemaal Vardan Toganjan. Turu omanikud on ettevõtete grupi Kijevskaja Ploštšad asutajad ja omanikud, aserid God Nisanov ja Zarah Ilijev. Moskva kaubanduse ja teenuste ameti juht Aleksei Nemerjuk ütles järgmisel päeval, et arutas asja Toganjaniga ja mingeid probleeme kauba realiseerimisega Food City turul Armeenia kaupmeestel ei ole.

Eile teatas Toganjan, et Armeenia kaupmeeste sõnul kõrvaldati nende kaup kogu kaubanduskeskuste ketist Tvoi Dom, mis kuulub Araz Agalarovile. Jutt käis konservidest, mineraalveest ja alkoholist. Toganjani sõnul täideti tühjaks jäänud riiulid Aserbaidžaani toodetega.