Asepresident Pence on väidetavalt Trumpile öelnud, et ei saa takistada Bideni võidu kinnitamist kongressis

Trump, kes on juba Pence’ile sel teemal survet avaldanud, hoiatas, et Pence’i jaoks oleks poliitiliselt „kahjustav” kinnitamise blokeerimisest keelduda, teatas vestlusega kursis olev allikas.

Pence teavitas Trumpi kohtumisel ettevaatlikult sellest, et tal ei ole olemas võimu protsessi saboteerida, lisas allikas.

Asepresident ütles, et on inimesi, kes väidavad, et selline võim on olemas, aga Valge Maja juriidiline büroo on talle öelnud, et tal ei ole sellist võimu, rääkis allikas.

Esimesena teatas Pence’i ja Trumpi kohtumisest ajaleht New York Times.

Oma avalduses vaidlustas Trump selle loo.

„New York Timesi teade, mis puudutab asepresident Pence’i väidevaid kommentaare täna minule, on valeuudis. Ta ei ole seda öelnud. Asepresident ja mina nõustume täielikult, et asepresidendil on võim tegutseda,” teatas Trump.

Ühe Valgele Majale lähedase allika sõnul on Trump nüüd Pence’i peale vihane. Trump võib Pence’i sarjama hakata täna Valge Maja lähedal toimuval üritusel valimistulemuste tühistamise toetuseks, mis toimub samal ajal, kui valimistulemuste kinnitamine kongressis.

Allikate sõnul kavatseb Pence kongressi ühisistungit juhatades teha Trumpi valimispettuse süüdistusi toetavaid avaldusi ja väldib tõenäoliselt robotlikku tegutsemist, mis vihastaks Trumpi ja tema poolehoidjaid veelgi.

Trump on oma ustavale asepresidendile korduvalt rääkinud valimistulemuste kinnitamise venitamisest või takistamisest, on öelnud nende vestlustega kursis olevad inimesed CNN-ile. See kujutab endast Pence’i jaoks omamoodi lojaalsustesti.

Trump on oma veidrale advokaatide seltskonnale ja teatud Valge Maja ametnikele tuginedes väitnud, et põhiseadusega ette nähtud vormilise rolli täitmise asemel võib Pence valimistulemuste kinnitamise tänaselt edasi lükata ja sundida lõpuks otsustama küsimust, kes valimised võitis, esindajatekoda või ülemkohut.

Trumpi nõuandjad on pannud ta uskuma, et asi võib jõuda ülemkohtusse.

Eile tegi Trump oma tahtmise väga selgeks Twitteris.

„Asepresidendil on võim tagasi lükata pettusega valitud valijamehed,” kuulutas Trump vääralt, viidates ekslikule teooriale, et Pence saab valimistulemused tühistada, kui valijameeste kogu hääled täna üle loetakse. Sellega avaldas Trump taas Pence’ile survet tegutsemiseks tema põhiseaduslike volituste väliselt.