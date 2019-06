Aseministril tuli pärast kliimaprotestija jõulist väljaviskamist ametist lahkuda

Üritusel, mis toimus neljapäeval, jäi videosse vahejuhtum, kus toorist parlamendiliige Mark Field sunnib naismeeleavaldajat jõuliselt ruumist lahkuma, vahendab uudistekanal The Guardian.

WATCH: Conservative MP Mark Field shoves a protestor against a pillar then grabs her by her neck and shoves her out of the Mansion House dinner after climate change protestors interrupted the banquet. pic.twitter.com/DFwZYxROfF